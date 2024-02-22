Лондонскую телебашню продадут за более 300 миллионов долларов: что в ней будет

Британская телекоммуникационная компания продаст телебашню BT Tower в центре Лондона за 275 миллиона фунтов стерлингов. В долларах это аж 347 миллионов, то есть более 13 миллиардов гривен.

Компания BT group продаст телебашню фирме MCR Hotels. Новые владельцы планируют сохранить ее и внутри обустроить знаковый отель.

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В лондонской телебашне будет отель

Лондонская телебашня принадлежит BT Group уже 40 лет. Она играла важную роль в передаче звонков, сообщений и телевизионных сигналов. Но в современном мире, когда страны направляются к цифровому будущему, потребность в такой сети исчезает. В Британии ряд операций осуществляют через фиксированные и мобильные сети BT Group. Поэтому более 10 лет назад микроволновые антенны башни демонтировали.

"Башня BT Tower расположена в самом сердце Лондона, и мы очень гордимся тем, что являемся владельцами этой важной достопримечательности с 1984 года. Она играет жизненно важную роль в передаче звонков, сообщений нации. и телевизионные сигналы, но все чаще мы доставляем контент и коммуникацию другими средствами. Эта сделка с MCR позволит BT Tower иметь новое назначение, сохраняя это культовое здание на десятилетия вперед", – поделился директор по недвижимости BT Group Брент Мэтьюз.

Телебашня в центре Лондона / Фото Shutterstock

MCR Hotels имеет около 150 отелей. По словам генерального директора Тайлера Морса, здание сохранят и команда будет работать над разработкой новых идей, которые смогут рассказать больше о ее истории.

К слову, телебашня является памятником архитектуры. Высота основной конструкции составляет 177 метров, а с дополнительной секцией – 189 метров. На верхнем этаже телебашни регулярно проводят корпоративные и благотворительные мероприятия, а на ее "информационном экране" отображают сообщения для всего Лондона.