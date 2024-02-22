Компанія BT group продасть телевежу фірмі MCR Hotels. Нові власники планують зберегти її та всередині облаштувати знаковий готель.

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У лондонській телевежі буде готель

Лондонська телевежа належить BT Group вже 40 років. Вона відігравала важливу роль в передаванні дзвінків, повідомлень і телевізійних сигналів. Та в сучасному світі, коли країни прямують до цифрового майбутнього, потреба в такій мережі зникає. У Британії низку операцій здійснюють через фіксовані та мобільні мережі BT Group. Через це понад 10 років тому мікрохвильові антени вежі демонтували.

"Вежа BT Tower розташована в самому серці Лондона, і ми надзвичайно пишаємося тим, що є власниками цієї важливої ​​пам'ятки з 1984 року. Вона відіграє життєво важливу роль у передачі дзвінків, повідомлень нації. і телевізійні сигнали, але все частіше ми доставляємо контент і комунікацію іншими засобами. Ця угода з MCR дозволить BT Tower мати нове призначення, зберігаючи цю культову будівлю на десятиліття вперед", – поділився директор з нерухомості BT Group Брент Метьюз.

Телевежа в центрі Лондона / Фото Shutterstock

MCR Hotels має близько 150 готелів. За словами генерального директора Тайлера Морса, будівлю збережуть і команда буде працювати над розробкою нових ідей, які зможуть розповісти більше про її історію.

До слова, телевежа є пам'яткою архітектури. Висота основної конструкції становить 177 метрів, а з додатковою секцією – 189 метрів. На верхньому поверсі телевежі регулярно проводять корпоративні та благодійні заходи, а на її "інформаційному екрані" відображають повідомлення для всього Лондона.