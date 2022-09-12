Имение использовалось Елизаветой для тренировки лошадей. Напомним, что бывшая королева, которая умерла в возрасте 96 лет, с детства увлекалась верховой ездой.

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Как выглядит имение

Главная резиденция имения, которая из-за своей истории получила название Hodcott House, – это элитный фермерский дом, выполненный в классическом стиле. Фасад из красного кирпича кое-где увит плющом. Кроме того, на здании сохранилась оригинальная красная черепица.



Территория фермы / Фото knight frank

Внутри резиденции обустроены столовая, кухня, гостиная, кабинет, семейная комната, а также пять гостевых спален. Хранить вещи новым владельцам предлагают в технических помещениях. Также есть два санузла и ванная.

Интерьер резиденции / Фото knight frank

Рядом с Hodcott House расположен гараж, а также сад с теплицей и большим старинным сараем.

На участке есть офисное помещение с прилегающей квартирой, в которой есть еще 2 спальни.



Фасад центральной резиденции / Фото knight frank

Агенты недвижимости призывают потенциальных покупателей обратить внимание на тренировочные площадки для лошадей и конюшни. В конном комплексе есть 105 свободных боксов, 35 стойл и крытый манеж для прогулок животных. Над конюшнями спроектировано 3 дополнительные спальни для тренеров или персонала.

Все имение стоит 6.975 миллионов фунтов стерлингов. Однако агенты Knight Frank предлагают приобрести только один из шести отдельных лотов.