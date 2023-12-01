В каких городах может вырасти цена в новостройках в 2024 году: прогноз экспертов

В следующем году цена квадратного метра в новых ЖК может вырасти на 10–15%. Однако такое повышение цен эксперты прогнозируют только в некоторых городах.

Специалисты говорят, что это касается только Киева и городов на западе страны, например, Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска и тому подобное. Цены на квартиры в новостройках вырастут по ряду причин.

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Стоимость жилья вырастет на 10 – 15%

Больше всего на себестоимость сейчас влияют:

катастрофическая нехватка квалифицированных строителей (мобилизация,

привлечение работников в процессы восстановления на государственном уровне (восстановление инфраструктуры, строительство с нуля магистральных водопроводов после подрыва Каховской ГЭС и другое);

удорожание стройматериалов под влиянием смены логистических цепочек;

потери рабочих мощностей в восточных и южных областях;

удорожание сырья.

Коммерческий директор компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская отмечает, что рост себестоимости строительства достаточно существенный – до 40%. Эти расходы застройщики вынуждены постепенно переводить на стоимость квадратного метра.

Сейчас мы видим, что рынок небольшими темпами, но восстанавливается, поэтому цены растут, скидки уменьшаются, программы лояльности отменяются. Не в последнюю очередь этому будут способствовать государственная ипотека и программы компенсации за утраченное и поврежденное жилье, усиливающие реальный спрос на рынке. Относительно цен в следующем, 2024 году, мы прогнозируем увеличение стоимости еще как минимум на 10 – 15%,

– объяснила Анна Лаевская.

Уровень ценовых колебаний на первичном рынке недвижимости будет зависеть и от региона.

"Цены на жилье будут неизменными или упадут в регионах, граничащих с РФ и в прифронтовых районах. Наоборот будет расти стоимость квадратного метра в условно безопасных регионах, например, на западе Украины. Среди ведущих факторов влияния на цены также следует отметить настроение покупателя, курс национальной валюты по отношению к доллару, темпы возобновления строительства", – пояснила руководитель департамента продаж компании Greenville Сусанна Караханян.