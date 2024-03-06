Новый дом за жилищный сертификат: где и какие квартиры украинцы покупают чаще всего
Источник:Finance.ua
Уже 1000 украинских семей приобрели новые дома за сертификат, который получили в качестве компенсации за разрушенное жилье. А это четверть среди числа украинцев, которые получили такую помощь. Узнайте, в каких регионах люди чаще всего покупали жилье и какое именно выбирали.
За последний месяц количество сделок купли-продажи жилья в обмен на жилищный сертификат выросло вдвое. Об этом сообщила Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
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Где чаще всего покупают жилье за сертификат
"В начале февраля новые дома за средства "еВідновлення" приобрели первые 500 семей, а еще через месяц их количество выросло вдвое, то есть количество семей, получивших новое жилье вместо уничтоженного по программе "еВідновлення", превысило одну тысячу", – рассказала Шуляк.
Больше всего новое жилье покупают в Киевской области. Там сумма всех заключенных сделок уже превысила 1 миллиард гривен. Отдельно выделяют Киев, где использовали сертификатов на сумму 413 миллиона гривен. На третьем месте – Харьковщина. Там сумма использованных сертификатов превысила 185 миллионов гривен.
Что именно выбирают
Больше всего сделок заключено на приобретение квартир в многоэтажных домах – 684. Частные дома купили 202 владельца жилищных сертификатов.
Чаще всего жилье покупают на вторичном рынке, но на первичке количество сделок тоже растет – по состоянию на сейчас это уже 16, хотя раньше было всего несколько.
Стоит отметить, что общая сумма средств, использованных украинцами на новое жилье, превысила 2 миллиарда гривен. Кроме того, почти 1 миллиард гривен забронировали владельцы еще 446 жилищных сертификатов.