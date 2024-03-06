За останній місяць кількість угод купівлі-продажу житла в обмін на житловий сертифікат зросла вдвічі. Про це повідомила Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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Де найчастіше купують житло за сертифікат

"На початку лютого нові домівки за кошти "єВідновлення" придбали перші 500 родин, а ще через місяць їхня кількість зросла вдвічі, тобто кількість родин, що отримали нове житло замість знищеного за програмою "єВідновлення", перевищила одну тисячу", – розповіла Шуляк.

Найбільше нове житло купують на Київщині. Там сума всіх укладених угод вже перевищила 1 мільярд гривень. Окремо виокремлюють Київ, де використали сертифікатів на суму 413 мільйона гривень. На третьому місці – Харківщина. Там сума використаних сертифікатів перевищила 185 мільйонів гривень.

Що саме обирають

Найбільше угод укладено на придбання квартир у багатоповерхових будинках – 684. Приватні будинки купили 202 власники житлових сертифікатів.

Найчастіше житло купують на вторинному ринку, але на первинці кількість угод теж зростає – станом на зараз це вже 16, хоча раніше було лише кілька.

Варто зазначити, що загальна сума коштів, використаних українцями на нове житло, перевищила 2 мільярди гривень. Окрім того, майже 1 мільярд гривень забронювали власники ще 446 житлових сертифікатів.