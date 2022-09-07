Об этом рассказала председатель правления Акционерного общества "Коммерческий индустриальный банк" Татьяна Путинцева. В то же время, по мнению эксперта, главной проблемой реализации новой государственной ипотечной программы по ставке от 0 до 7%, ориентированной на граждан льготных категорий, могут стать значительные риски невыполнения или пересмотра ее условий, информирует 24 канал .

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Новая ипотечная программа: прогнозы экспертов

По словам Путинцевой, механизмы реализации этой программы до сих пор не донесены широкой общественности. В частности, для эффективного запуска "Украинской мечты" должны быть установлены размер и объем финансирования программы со стороны "Укрфинжилло" и условия участия банковских структур.

Во время войны любые имущественные и финансовые операции слишком рискованны. Однако все понимают, что программа "Украинская мечта" нужна, ведь она решает один из неотложных вопросов – дает возможность гражданам льготных категорий приобрести собственное жилье,

– подчеркнула экспертка.

Она добавила, что сейчас это особенно актуально для военнослужащих.

Также, прежде чем реализовывать программу, ипотека должна стать важным направлением развития коммерческих банков. К сожалению, тенденции последних 2 – 3 лет ситуация была не совсем отрадной. Об этом свидетельствуют объемы выданных ипотечных кредитов:

с 2020 по 2022 год их доля не превысила 3 – 5% от общего количества сделок на вторичном и первичном рынках жилья;

в январе – феврале 2022 г. показатель ипотечных кредитов находился на уровне 0,5 – 0,8% от общего количества заключенных за этот период сделок по купле-продаже недвижимого имущества;

от общего количества заключенных за этот период сделок по купле-продаже недвижимого имущества; с апреля по август текущего года было выдано несколько кредитов.

Большинство коммерческих банков с февраля 2022 года частично или полностью свернули собственные ипотечные программы, а также совместные ипотечные программы с застройщиками. Это также касается банков, которые были участниками государственной программы под 7%,

– отметила Татьяна Путинцева.

Главные причины сворачивания коммерческими банками ипотечных программ

Эксперт пояснила, что сворачивание коммерческими банками ипотечных программ связано с:

непредсказуемостью войны – высокие риски увеличения объемов поврежденного имущества, которое может быть приобретено в ипотеку,

– высокие риски увеличения объемов поврежденного имущества, которое может быть приобретено в ипотеку, существенным увеличением размера учетной ставки НБУ , что потенциально увеличивает процентные выплаты заемщика до 30 – 35% в год,

, что потенциально увеличивает процентные выплаты заемщика до 30 – 35% в год, инфляционными процессами : к концу 2022 года фактическая инфляция может превысить 40%, а в 2023 году ожидается, что обесценивание гривны может составить еще 30%,

: к концу 2022 года фактическая инфляция может превысить 40%, а в 2023 году ожидается, что обесценивание гривны может составить еще 30%, снижением прибыли потенциальных заемщиков в 2 – 2,5 раза (из-за вынужденной безработицы, потери имущества, сворачивания бизнеса и так далее),

в 2 – 2,5 раза (из-за вынужденной безработицы, потери имущества, сворачивания бизнеса и так далее), низкой прибылью банков, в своем развитии делавших весомую ставку именно на ипотеке, а также значительными рисками неуплаты процентов заемщиков за уже предоставленные кредиты.

По прогнозу Татьяны Путинцевой, подавляющее большинство кредитов по программе "Украинская мечта" могут быть выданы в относительно безопасных западных областях Украины. На ее взгляд, главным является запуск льготной ипотеки с прогрессией к росту выданных кредитов уже в 2023 году.

"Государственная ипотечная программа "Украинская мечта" потенциально может стать двигателем развития не только банковского сектора, но и рынка недвижимости. Прежде всего, речь идет об оживлении как вторичного, так и первичного рынков. В то же время для эффективного запуска государственной ипотечной программы должны быть наработаны механизмы, которые бы позволили привлечь в эту программу по меньшей мере 40% всех коммерческих банков", – говорит эксперт.

Татьяна Путинцева считает, что коммерческие банки должны активно концентрировать внимание на своевременном погашении процентов и формировании мощных резервов в размере 150 – 200 миллионов гривен на случай убытков от потенциально проблемных активов. Также следует сосредоточиться на направлении "коротких" кредитов, гарантирующих большую оборотность и доходность. Кроме того, следует уделить значительное внимание развитию сети отделений в более защищенных регионах страны, в первую очередь в западных областях, где в ближайшие 3 – 6 месяцев будет сконцентрировано до 60% спроса на банковские услуги.