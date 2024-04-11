Уникальную квартиру нашли в городке Биркенгед в Англии уже после смерти художника в 2019 году. Причудливое жилье внесли в национальный охранный список Британии.

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Художник превратил квартиру в произведение искусства

Удивительный мир Рона открыли его родственники, когда нашли жилье художника. Если посмотреть на фото интерьера, то складывается впечатление, будто там не осталось ни одного чистого уголка.

Его творчество вдохновлено древними Грецией и Египтом. Примерами являются камины в форме льва и минотавра, египетские и греческие фрески, расписаны от пола до потолка, и римский алтарь на кухне.

Художественные интерьеры / Фото Historic England

В 2022 году жилье выставили на аукцион, и, благодаря этому, образовалась кампания за сохранение "квартиры фантазий".

"Творения Рона вдохновили местных жителей собрать средства и купить это здание и сохранить его наследство. Это демонстрирует ценность этого замечательного проекта и то, почему он заслужил свое место в Списке национального наследия Англии", – рассказала редактор "Исторической Англии".

Камины в форме льва и минотавра / Фото Historic England

Племянница художника очень обрадовалась этому и считает, что его "творчество вдохновит будущие поколения".