Современный шедевр: посмотрите на дом, совсем не похожий на все остальные

В Вашингтоне на рынке недвижимости появилось произведение искусства, не похожее на другие дома. Над ним работал архитектор Дэвид Джеймсон, который занимается этим делом в течение 30 лет.

Площадь дома составляет около 1134 квадратных метров. Впервые он появился на рынке в 2020 году за 12,95 миллионов долларов. Сейчас его продают за 9,9 миллионов долларов.

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Современный шедевр в округе Колумбия

Агент по листингу Крис Лири называет это современным шедевром. Он рассказал, что это уникальный проект архитектора Дэвида Джеймсона.

"Он строит дома на заказ для конечного потребителя в течение 30 лет. Это первый дом Джеймсона для продажи, а не для конкретного клиента. Это своего рода его ребенок, его шедевр после всех тех лет", – говорит Лири.

Современный шедевр / Фото Bright MLS

Агент по листингу признается, что был поражен, увидев дом. Он говорит, что их компания продает около 60 или 70 домов в год, но есть его любимая недвижимость. "Это нечто большее, чем ваш типичный дом в Вашингтоне, округ Колумбия".

Музейное качество с драмой повсюду в больших масштабах. Но в то же время вы чувствуете себя очень комфортно, спокойно и беззаботно, находясь внутри. Это и было целью архитектора,

– добавил Крис Лири.

Светлый интерьер с природными оттенками / Фото Bright MLS

Снаружи дом с шестью спальнями обшит бронзовыми панелями, украшен английской глиняной плиткой. Окна и двери сделаны из красного дерева. Внутри высокие потолки, современные и удобные интерьеры и стеклянные стены.

В доме есть три этажа. Большинство спален размещены на втором уровне. Третий уровень – дополнительная спальня, комната отдыха, кабинет, кухня.

Кроме основного жилья, рядом есть домик-куб из гравированного стекла. Он служит местом отдыха у бассейна.