Колебания цен и пиковые периоды: как менялась стоимость аренды жилья в Украине во время войны

Полномасштабное вторжение российских оккупантов внесло изменения во все сферы нашей жизни. Это касается и рынка аренды квартир, который за год претерпел многие трансформации.

Как показала аналитика портала OLX, во время войны рынок долгосрочной аренды жилья претерпевал значительные изменения. Самый большой пик предложения был в июне – 188 376 свободных жилищ. Впоследствии эта цифра начала снижаться.

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Лидерами по числу объявлений были Киев и Одесса. Какое-то время тройку замыкал Днепр, но впоследствии больше предложений появилось во Львове.

Спрос и предложение

Очевидно, наиболее активно украинцы искали жилье в марте, когда был пик массовой миграции. Чаще всего искали варианты во Львове, Ивано-Франковске и Днепре. Всего за март количество отзывов на объявление составило 835 243.

Второй пиковый период зафиксировали в августе, когда люди начали возвращаться в большие города перед началом обучения детей в школе и стартом бизнес-сезона. Интересно, что Киев стал лидером как по предложениям, так и по поисковым запросам. Также достаточно активно украинцы искали жилье в Днепре и Одессе, Львов занял всего 4 место.

Стоимость аренды

Средняя стоимость 1-комнатной квартиры в Киеве сейчас такая же, что и в марте 2022 года – 9 865 гривен. Цена на 2-комнатные квартиры снизилась по сравнению с прошлым годом – 12 875 гривен. Цена 3-комнатных квартир рухнула с 22 484 до 18 631 гривны в месяц.

В Днепре ситуация обратная – цены на аренду выросли. 1-комнатные квартиры подорожали с 6 313 до 8 438 гривен, цена 2-комнатных и 3-комнатных квартир тоже выросла.

Во Львове цены тоже выросли: с 10 769 до 13 693 гривен за 1-комнатную и с 15 596 гривен до 17310 гривен за 2-комнатную квартиру.