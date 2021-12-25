По состоянию на середину декабря по программе было выдано 1208 кредитов на сумму более 1,05 миллиарда гривен. Кредиты выдавали 11 украинских банков. Более 60% объема кредитов было выдано в Киеве и в Киевской области.

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"Доступная ипотека 7%": итоги года

На старте программы объявлялось, что до конца года ею смогут воспользоваться около 5000 семей, а плановый портфель ипотечных кредитов составил 5 миллиардов гривен. В результате за время функционирования программы средняя сумма кредита составила 869 тысяч гривен. Более 75% кредитных договоров пришлось на вторичный рынок.

Согласно распределению количества заявок, портрет типичного заемщика – участника программы выглядит следующим образом. Это женатый мужчина до 35 лет, наемный работник с доходом более 35 тысяч гривен в месяц.



Более 75% кредитных договоров пришлось на вторичный рынок / Фото Pexels

Портрет заемщика, параметры кредитов по программе соответствуют ипотеке на рыночных условиях. Это значит, что благодаря компенсации государством процентов жилье в кредит покупали прежде всего те, кто мог бы это сделать и без программы, но не хотел.

За первые десять месяцев 2021 года, по данным НБУ, объем выданных ипотечных кредитов вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и превысил 7 миллиардов гривен.

Объемы кредитования только на одну седьмую обязаны государственной программе. Это хорошо и с точки зрения расходования средств налогоплательщиков, и с точки зрения развития ипотеки как рыночного механизма.

То, что фактические объемы меньше плановых, означает, что банки не кредитуют кого угодно, а тщательно оценивают заемщиков, как это должно быть в ипотечном кредитовании. В то же время результаты программы указывают на несколько рисков.

Продемонстрированные недостатки программы



Чтобы ипотека стала массовым продуктом и ее предлагали большинство банков / Фото Pexels

Во-первых, значительная концентрация кредитования в государственных банках. Если правительство будет подгонять программу и банки будут менее консервативными, выданные кредиты могут оказаться недейственными. А, следовательно, государственным банкам в очередной раз может потребоваться докапитализация.

Чтобы ипотека стала массовым продуктом, и ее предлагали большинство банков, а не только 11, среди которых большинство объемов приходится на государственные, нужно уменьшать юридические риски для кредиторов. В частности, решить вопрос с регистрацией детей в кредитном жилье, чтобы оно перестало быть препятствием для обращения взыскания в случае неплатежей.

Во-вторых, кредитование сконцентрировано в Киеве и области. Между тем, на отечественном рынке недвижимости сложилась странная ситуация. В последние годы он стал еще менее прозрачным, чем был. Из-за реформы разрешительной системы (Государственной архитектурно-строительной инспекции) возникли задержки с вводом новостроек в эксплуатацию, исчезла статистика нового предложения.

И на фоне всеобщей высокой инфляции и роста цен на строительные материалы в Киеве произошел аномальный рост цен на первичную недвижимость.

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При таких темпах роста цен ухудшилась доступность столичного жилья для заинтересованных в нем граждан (доступность определяется тем, сколько средних годовых зарплат требуется для приобретения стандартизированного жилья).

Так что хорошо, что в фокусе программы пока еще вторичный рынок. Развитие статистики рынка недвижимости – еще одна предпосылка развития ипотечного кредитования.

Первая действенная программа по ипотеке



В 2021 году учли неудачный опыт предыдущих программ / Фото Pexels

Тема доступных жилищных кредитов занималась едва ли не каждое правительство. Объявлялись программы то компенсации процентов для молодежи, то льготных кредитов под 3%. Чаще они не оказывали влияния на рынок и привлекали мало участников.

На этот раз учли неудачный опыт предыдущих программ – не стали слишком сужать круг потенциальных участников, предложили понятный механизм компенсации ставок. Итак, программа не стала мертворожденной и способствовала активизации ипотеки.