Этот потрясающий дом в радужном стиле построили в 1967 году. Интересно, что за время существования, его почти не ремонтировали.

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Интерьер "ослепляет"

Дом вмещает три спальни и три ванные комнаты. Спальня выполнена в розовом цвете с плюшевым изголовьем вдоль всей стены.

Пол покрыт бесконечным ковром цвета фуксии. Вся мебель подобрана в тон. Стены покрыты цветочными обоями. Везде, где нет окон и обоев, установлены зеркала.

Розовая спальня для владельцев дома/ Фото Clinton Meyer

В гостиной почти все в зеленом цвете, за исключением позолоченного стола и настенного зеркала.

Кухня с оранжевыми акцентами имеет редкий кафельный пол. Гостевая спальня сделана в голубых оттенках. В нее гости заходят через "золотые ворота".

Комнаты в цветах радуги / Фото Clinton Meyer

У дома, в центре двора, есть наземный бассейн и гидромассажная ванна. Владельцы продают недвижимость за 2,29 миллиона долларов.