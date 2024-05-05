Жилищная программа Mehra Mer стала неудачной для властей Ирана. Ее даже можно назвать препятствием на пути к восстановлению экономики страны. Ведь "райский город" напоминает заброшенный район с около сотней зданий.

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Заброшенный "райский город" посреди пустыни

По плану, это должен был быть цветущий район в Пардисе. С 2001 по 2011 год в пустыне возвели много высотных многоэтажных домов, которые хотели продавать по доступной цене рабочим с низким и средним уровнем дохода. Так власти Ирана хотели преодолеть демографический кризис и в целом увеличить количество жилья, которого очень не хватало.

"Райский город" должен был стать центром жизни с общественным транспортом, больницами, школами и даже парками. Однако проект не удалось реализовать по двум причинам. Во-первых, провал обусловила халатность строителей, которые мало задумывались об экологических обстоятельствах, когда начинали возводить город.

Заброшенный город, который так и не достроили / Фото messynessychic.com

В первых квартирах были неисправны канализационные системы и отопление, электричество с перебоями и еще и недостаточный доступ к воде. Еще много домов разрушились в результате землетрясения 2017 года.

Во-вторых, из-за инфляции в условиях нестабильной экономики доступные квартиры для многих стали слишком дорогими. Помещения, которые изначально назначали малообеспеченным, могли приобрести себе только работники среднему классу.

Стоит отметить, что есть люди, которые все же поселились в "райском городе". По данным последней переписи населения (2016 год), в 23 938 домохозяйствах проживало 73 363 человека.