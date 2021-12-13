На общем графике изменения стоимости в зависимости от класса новостройки видно, что в ноябре изменения цен проявились в сегментах "эконом", "премиум" и "де-люкс".

По сравнению с ними в классах "комфорт" и "бизнес" цены были относительно стабильными. Подробнее об изменениях – дальше.

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Как распределились цены на жилье по классам

Как распределились цены на новостройки по классам в ноябре / Фото "СтройОбзор"

Эконом

Новостройки в сегменте "эконом" заметно подорожали / Фото "СтройОбзор"

Жилье в сегменте "эконом" продолжает расти в цене. В ноябре средняя стоимость поднялась до 26 000 гривен, что на 7% больше по сравнению с октябрем этого же года.

Комфорт

Новостройки в сегменте "комфорт" почти не изменились в цене / Фото "СтройОбзор"

С "комфортом" наблюдается совершенно противоположный эффект – цена практически не изменилась. В ноябре стоимость квадратного метра составила 36 400 гривен, что всего на несколько сотен гривен больше показателя прошлого месяца.

Бизнес

Цены в бизнес-классе повысились на 3% / Фото "СтройОбзор"

В ноябре бизнес-класс подорожал. Цена по сравнению с октябрем поднялась на 3% и в среднем составила 58 800 гривен за "квадрат".

Премиум

Цены на премиум жилье повысились на 25% / Фото "СтройОбзор"

В классе "премиум" изменения были значительными. В ноябре цена составила 87200 гривен за квадратный метр. Это на 25% больше, чем было зафиксировано в октябре.

Де-люкс

Повышение показал и класс "де-люкс". На сегодняшний день средняя стоимость квадратного метра составляет 102 600 гривен. Этот показатель на 11% выше, чем в октябре.

Цены на "де-люкс" выросли на 11% / Фото "СтройОбзор"