Сколько места нужно выделить между душем и туалетом

Между душем и туалетом должно быть достаточно места. Это будет влиять на удобство и функциональность в будущем.

Есть много вещей в ванной, которые зависят от размера самого помещения. Однако расстояние между душем и туалетом всегда следует учитывать независимо от того, с каким пространством вы работаете.

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Сколько места нужно сделать между душем и туалетом

"Секрет ванной комнаты состоит в том, чтобы соблюдать правила расстояния и размещения предметов. Рекомендуется иметь по крайней мере 45-сантиметровый зазор сбоку от унитаза и 76 сантиметров щели спереди, чтобы его было легко чистить и использовать», – объясняет директор по дизайну BC Designs Барри Катчи.



Со стороны унитаза и спереди должно быть достаточно места / Фото ContractorBhai

Когда речь идет об расстоянии между душем и туалетом, вы должны убедиться, что пользующийся ими может делать это безопасно и комфортно. Это особенно важно, когда вы живете с детьми или домашними животными.

Эксперт по техническому обслуживанию Лидия Луксфорд одновременно предполагает, что размещение туалета относительно ванной и наоборот больше зависит от личных предпочтений и того, что позволяет пространство.



Все должно быть размещено так, чтобы вам было удобно. / Фото Vevano

"Со стороны к боку, я всегда оставляю минимум 15 сантиметров с каждой стороны туалета… это больше вниз, чтобы получить доступ и возможность беспрепятственно пользоваться туалетом, – говорит Луксфорд.