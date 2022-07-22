Для этого Киевский горсовет утвердил строительство 1 628 квартир за счет государственного и местного бюджетов. Соответствующее решение было принято 14 июля. В то же время, в открытом доступе текста программы нет.

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Что известно о целевой программе

Как рассказал депутат Киевского городского совета Александр Бродский, городская целевая программа включает 6 направлений. Они нацелены на разные категории граждан. Речь идет о:

обеспечение соцжильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий или имеющих право на его получение (дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки и тому подобное);

обеспечение доступным жильем;

обеспечение временным жильем;

обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (с привлечением ипотечных кредитов);

финансово-кредитная поддержка;

предоставление жилья в аренду с возможностью выкупа.

Киевская очередь на жилье бьет все рекорды

Очередь более чем вдвое превышает очередь во Львове, в четыре раза очереди в Одессе и Харькове, в пять раз – в Сумах, Запорожье, Хмельницком и Ивано-Франковске.

По состоянию на 2021 год в квартирной очереди в Киеве стояло около 68,5 тысячи человек. Таким образом, 1 628 квартир, которые планируют сдать в эксплуатацию в течение следующих двух лет, вряд ли смогут сдвинуть очередь.

По состоянию на 2021 год самая большая очередь в столице была в Днепровской райадминистрации – 11 437 человек, самая маленькая – на Печерске, где зарегистрировано 2 410 человек.

Не меньше очередь и в Киевской области. Еще в 2019 году в улучшении жилищных условий нуждались 118,3 тысячи человек. Треть из них находится на квартирном учете. Остальные – это участники АТО и внутренне перемещенные лица.

Для сравнения, во Львове в очереди стоит 27 852 горожан. В Одессе в очереди находятся 16 735 человек. Количество желающих получить жилье в Харькове составляет 15 030 человек, в Сумах – 14 573, в Запорожье – 12 157, Хмельницком – 11 237, Ивано-Франковске – 10 815 человек.

Очередь, где менее 10 тысяч человек – в Житомире – 9 839 желающих получить жилье, в Черновцах – 9 492, в Днепре – 8 669, Ровно – 7 828 и Черкассах – 7 295 человек.

Самая маленькая очередь в Ужгороде, там улучшения жилищных условий ждут 1 175 человек.