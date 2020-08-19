Гостиная – точка сбора семьи за ужином перед телевизором, камином или просто для общего времяпровождения, место, где принимают гостей. Эта комната должна быть максимально уютной, но при этом просторной и практичной.

Как сделать удачную гостиную, какие цветовые решения выбрать и что учесть во время ремонта, чтобы результат максимально долго радовал владельцев, рассказывает 24 канал.

Стены

В 2020 году в оформлении гостиных снова актуальны теплые и пастельные тона. Популярный в течение нескольких лет бежевый цвет появляется в интерьерах в разных оттенках: от цвета сливок до кофе с молоком. В тренде остаются и прохладные расцветки, такие как серый (в разных своих проявлениях) с синим.

Серый цвет остается в тренде / Фото remontbp

Стены в гостиной могут также быть в нежных оттенках желтого, зеленого, розового или синего – они стали популярными среди предложений дизайнеров на выставках в Европе.

Любители ярких цветов могут задействовать терракотовый, дымчато-красный и зеленый. Актуальна горчица и лимонно-желтый цвет.

Оттенками 2020 года считаются темно-зеленый и темно-синий, а также темно-серый.

Желтый цвет может стать свежим акцентом в помещении / Фото remontbp

Мебель

В 2020 году рекомендуется выбирать мебель из натуральных или имитирующих их материалов. Это могут быть:

камень

стекло

дерево

металл

кожа

шерсть

ротанг

Актуально Как выбрать цвет для ванной комнаты

Это касается всей мебели – и корпусной, и мягкой – в этом году натуральность на пике. Цвета, как и в случае со стенами, имеют большое значение. Это могут быть разные оттенки бежевого, серого, зеленого, желтого и синего цветов.

Оттенки синего отлично сочетаются с серым / Фото remontbp

Шторы

Здесь лучше сосредоточиться на минимализме – шторы лучше выбрать из гладкой однотонной ткани (ее следует подобрать под общий интерьер) и правильной длины (до пола). Лучше всего подвешивать их прямо под потолком.

Пастельные оттенки остаются в моде уже несколько лет / Фото remontbp

Начиная ремонт будущей гостиной, нужно учитывать несколько факторов:

Площадь помещения (если комната небольшая, стоит отдать предпочтение светлым цветам и оттенкам).

(если комната небольшая, стоит отдать предпочтение светлым цветам и оттенкам). Пожелания по мебели (необходимо составить список обязательных предметов и исключить лишнее).

(необходимо составить список обязательных предметов и исключить лишнее). Требования членов семьи (возможно, помещение нужно будет зонировать для рабочего стола, творческого или спортивного уголка – это можно сделать с помощью цвета или оттенка).

Разнообразить гостиную можно с помощью контрастных акцентов / Фото remontbp