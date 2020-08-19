Ремонт гостиной: лучшие цветовые решения – фото
Гостиная – точка сбора семьи за ужином перед телевизором, камином или просто для общего времяпровождения, место, где принимают гостей. Эта комната должна быть максимально уютной, но при этом просторной и практичной.
Как сделать удачную гостиную, какие цветовые решения выбрать и что учесть во время ремонта, чтобы результат максимально долго радовал владельцев, рассказывает 24 канал.
Стены
В 2020 году в оформлении гостиных снова актуальны теплые и пастельные тона. Популярный в течение нескольких лет бежевый цвет появляется в интерьерах в разных оттенках: от цвета сливок до кофе с молоком. В тренде остаются и прохладные расцветки, такие как серый (в разных своих проявлениях) с синим.
Серый цвет остается в тренде / Фото remontbp
Стены в гостиной могут также быть в нежных оттенках желтого, зеленого, розового или синего – они стали популярными среди предложений дизайнеров на выставках в Европе.
Любители ярких цветов могут задействовать терракотовый, дымчато-красный и зеленый. Актуальна горчица и лимонно-желтый цвет.
Желтый цвет может стать свежим акцентом в помещении / Фото remontbp
Мебель
В 2020 году рекомендуется выбирать мебель из натуральных или имитирующих их материалов. Это могут быть:
- камень
- стекло
- дерево
- металл
- кожа
- шерсть
- ротанг
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Это касается всей мебели – и корпусной, и мягкой – в этом году натуральность на пике. Цвета, как и в случае со стенами, имеют большое значение. Это могут быть разные оттенки бежевого, серого, зеленого, желтого и синего цветов.
Оттенки синего отлично сочетаются с серым / Фото remontbp
Шторы
Здесь лучше сосредоточиться на минимализме – шторы лучше выбрать из гладкой однотонной ткани (ее следует подобрать под общий интерьер) и правильной длины (до пола). Лучше всего подвешивать их прямо под потолком.
Пастельные оттенки остаются в моде уже несколько лет / Фото remontbp
Начиная ремонт будущей гостиной, нужно учитывать несколько факторов:
- Площадь помещения (если комната небольшая, стоит отдать предпочтение светлым цветам и оттенкам).
- Пожелания по мебели (необходимо составить список обязательных предметов и исключить лишнее).
- Требования членов семьи (возможно, помещение нужно будет зонировать для рабочего стола, творческого или спортивного уголка – это можно сделать с помощью цвета или оттенка).
Разнообразить гостиную можно с помощью контрастных акцентов / Фото remontbp