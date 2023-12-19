Три правила во время ремонта кухни, которых следует всегда соблюдать

Перепланировка и ремонт кухни могут превратить тесное помещение в привлекательную комнату. Стоит только следовать советам экспертов – и кухня станет вашим местом для вдохновения.

Подумайте о стиле вашего дома и попытайтесь вообразить, какой вы хотели бы видеть кухню. Это не значит, что если у вас современное жилье, то кухня должна быть такая же – винтажный или ретростиль тоже будут отличными вариантами. Что касается планировки, то вот три момента, которые обязательно нужно учитывать при ремонте кухни.

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Спланируйте места для хранения

На кухне всегда должно быть достаточно места для хранения, особенно если она маленькая. "Потолочная стойка для кастрюль намного облегчает жизнь – не нужно ничего складывать к шкафам. Если у вас есть коллекция старинной или крафтовой посуды, можете обустроить для этого открытые стеллажи или полки. Они, безусловно, самым простым и привлекательным вариантом", – говорят дизайнеры.

Такая планировка помогает частично выбрать и сами шкафы, тумбы и полки. Вы ведь начинаете понимать, что именно нужно для вашей кухни.

Убедитесь, что достаточно места для движения

Одна из самых распространенных ошибок, которые мы допускаем, – это правильный расчет площади. Хозяева постоянно думают о том, как и чем заставить кухню, а затем страдают оттого, что оставили очень мало места для движения.

"Помните, что вокруг вашего кухонного острова должно быть пространство, которое позволит гостям и семье свободно ходить, общаться. Возможность поставить еще одно кресло или разложить стол является важной частью создания непринужденной атмосферы в доме", – считают эксперты.

Общее правило состоит в том, чтобы расстояние между столешницей и кухонным островом за периметром составляло 106 – 120 сантиметров.

Устройте амбар по возможности

"Если позволяют пространство и бюджет, стоит выделить на кухне амбар. Это дополнительное место для хранения, чтобы на кухне было чисто и уютно", – советуют дизайнеры.

Даже если это просто шкаф под лестницей, вы заметите огромную разницу между тем, когда амбар есть, а когда его нет. В наши дни он просто необходим на кухне – там можно хранить все сухие продукты.

Стильная кладовая на кухне / Фото Caitlin Kah Interiors