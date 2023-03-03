Какие ошибки допускают люди, обустраивая спальню

На первый взгляд кажется, что организовать простор спальни несложно. Но когда дело доходит до практической реализации идей, бывают ошибки, которые впоследствии сказываются на комфорте и имидже помещения.

Есть ошибки в интерьере спальни, которые люди допускают довольно часто. Пора узнать о них, чтобы избежать недостатков во время ремонта в своем доме.

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Основные ошибки при устройстве спальни

Слишком большая люстра

Специалисты считают лишним устанавливать люстру больших габаритов в однокомнатной квартире, одновременно выполняющей функцию спальни. Этот предмет превращает комнату в гостиную, а не в комнату для сна.

Зеркало у кровати

Поначалу это может показаться удобным. Можно ведь постоянно видеть себя в зеркале. Однако со временем отображение может раздражаться. Зеркало лучше ставить как можно дальше от кровати.

Зеркало ставьте в другом месте / Фото Unsplash

Мало места для хранения

Для маленькой спальни подойдет несложный дизайн мебели, которая вмещает выдвижные ящики. Это позволит правильно организовать пространство спальни. Часто бывает так, что купленный шкаф не только не вмещает всю одежду, но и занимает много места.

Холодный пол

В спальне лучше не класть пол из плитки или дешевого ламината. Оптимально сделать его из натурального дерева, паркета или теплого ковролина. Это придаст не только эстетику, но и будет сохранять тепло.