Точная продолжительность ремонта зависит от ваших идей и типа ванной комнаты, которую вы обновляете. Однако эти указания экспертов помогут сделать весь процесс более организованным.

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Ремонт в ванной комнате: сколько времени это занимает

Ремонт ванной производится по схеме, которая начинается с планировки и, если вы избежите существенных ошибок, заканчивается стильным результатом. Но сколько это занимает время?

Все зависит от размера, объема работы, наличия материалов и непредсказуемых проблем, которые могут возникнуть в процессе реконструкции. Обычно, если все двигается по плану, можно ожидать, что ремонт будет длиться от восьми до двенадцати недель,

– объясняет владелица дизайнерской компании Лия Таттлман.

Ремонт ванной – это пошаговый процесс, поэтому дизайнеры расписали все. поэтапно. Вот сколько времени занимает каждый вид работы:

заказ всех материалов – одна-две недели;

демонтаж имеющихся светильников, полов и, возможно, стен – одну-две недели;

черновой сантехнический и электрический монтаж – одна-две недели;

установка новых деталей, материалов, учитывая покраску – от трех до шести недель (в зависимости от наличия материалов);

аксессуары и завершающие штрихи (от окон до полотенец) – одна-две недели.

Что следует учитывать отдельно

Важный фактор, сугубо индивидуальный и значительно влияющий на время, – это изготовление мебели на заказ. "Срок изготовления шкафа может составлять от 10 до 14 недель или больше, создание шаблона столешницы и изготовление занимает несколько недель", – Лия говорит, что это нужно принимать во внимание.