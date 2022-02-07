Как реставрируют Нотр-Дам после пожара: первые фото от National Geographic

После сокрушительного пожара в 2019 году, Собор Парижской Богоматери медленно возвращается к своему оригинальному виду. Об этом свидетельствуют первые фото масштабной реконструкции.

Сенат Франции ожидает, что 850-летний Собор Парижской Богоматери вернется в первоначальный вид до летних Олимпийских игр, которые пройдут во Франции.

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Первые фото реставрации Нотр-Дама

В течение 6 месяцев известный фотограф Томас Ван Хаутров пытался запечатлеть процесс реставрации. Хотя миллионы людей по всему миру видели кадры первого пожара, а туристы ежегодно посещают это сооружение, фотограф объясняет, что сейчас доступ к памятнику очень ограничен. Поэтому ему пришлось получить лицензию, страхование и разрешение полиции на съемку и использование дрона.

На новых фото видно, что сейчас восстанавливают историческую конструкцию покрытия и деревянный каркас, который держал его до пожара.



Реконструкция крыши / Фото Томас ван Хаутров

Фотограф будет фиксировать этапы реставрации еще несколько лет. Ожидается, что завершение работ должно состояться до 2024 года.



Новый шпиль будут строить постепенно / Фото Томас ван Хаутров



Реставрационные работы внутри / Фото Томас ван Хаутров

Напомним, архитектурный проект по восстановлению Нотр-Дам де Пари подвергся сокрушительной критике. В частности, из-за решения покрыть стены современными фресками и расписать их цитатами из Священного Писания на иностранных языках. Сменить также хотели акустику и освещение.

Несмотря на критику, проект одобрила Комиссия по национальному наследию и архитектуре Франции (CNPA) с примечанием сохранить аутентичные кресла собора и оригинальные статуи.