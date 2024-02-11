Старейшая инвесторка Австралии продает свой ретро-дом: как выглядит жилье 107-летней женщины

В Квисленде происходит знаковое событие. Местная 107-летняя жительница Брисбена, которую называют старейшей инвесторкой Австралии, продает свой семейный дом.

Долгожительницу называют тетушкой Джин. Она в городе настоящая легенда. Почему женщина продает дом, пока не понятно, ведь она говорит, что планирует дожить точно до 110 лет.

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Уникальный дом 107-летней владелицы

Сам дом датируется 1950-ми годами. Это настоящая капсула времени с ретро-мебелью и обоями. Пурпурный диван в гостиной, и вся кухня в салатовом и голубом тонах действительно захватывает. Очевидно, там ни разу не делали ремонт.

Кухня, которая напомнит многим людям о детстве у бабушки / Фото Realestate

Жилье имеет площадь 599 квадратных метров и вмещает две спальни, одну ванную комнату и место для парковки авто.

"Можно ли вернуть старому дому былую славу?" – интригующе пишут в объявлении.

Гостиная со смелым пурпурным диваном / Фото Realestate

Стоит отметить, что в доме действительно есть над чем поработать, ведь жилье очень давно никто не обновлял. Агенты говорят, что даже мастеру на все руки скучно не будет.

Старейшая инвесторка Австралии / Фото Realestate

"Я продаю дома в течение 35 лет и никогда раньше не имел дела со столетним, не говоря уже о женщине, которой 107", – делится впечатлениями местный агент. Жилье появится на аукционе 3 марта, очевидно, без установленной минимальной цены.