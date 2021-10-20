Резкое повышение арендной платы в Европе: 5 городов, где зафиксирован квартальный рост цен

Согласно отчетам, в третьем квартале 2021 года во всех городах Европы повысилась арендная плата на все типы предложенной недвижимости. Рассказываем, в каких городах зафиксировано самое существенное подорожание.

Поскольку третий квартал обычно является горячим сезоном аренды жилья для студентов, стоит ожидать некоторого повышения цен. Однако нынешний дефицит квартир в аренду привел к рекордному росту цен. Повышение наблюдается даже в испанских и итальянских городах, просели в предыдущих кварталах.

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Это свидетельствует, что европейские страны, которые сильно пострадали в 2020 году, медленно восстанавливаются после коронакризиса.

Сколько стоит аренда апартаментов с отдельной спальней в Европе / Фото Housing Anywhere

ТОП-5 городов с наиболее заметным ростом цен

Париж

По сравнению с предыдущим кварталом цены на квартиры выросли на 3,53%, средняя цена на комнаты увеличилась на 7,65%, а студий – на 5,09%.

В среднем апартаменты с одной спальней обойдутся в 1 956,79 евро;

арендованная комната – в 746,74 евро,

квартира-студия – до 1034,78 евро.

Берлин

Как и ожидалось, после того, как суд отменил противоречивую верхнюю границу арендной платы за жилье, в Берлине зафиксировали резкий рост цен на апартаменты. Сейчас их стоимость составляет 1337,75 евро.

Хотя цены на комнаты остаются ниже чем год назад, по сравнению с предыдущим кварталом прослеживается рост на 3,45% . Сейчас их цена – 523 евро.

. Сейчас их цена – 523 евро. Цены на квартиры-студии за год выросли на 8,41% и на 5,18% по сравнению с предыдущим кварталом. Сейчас их стоимость составляет 930,62 евро.

Амстердам

В Амстердаме квартиры-студии демонстрируют заметный рост цен как в годовом, так и в квартальном срезе. Такая недвижимость выросла в цене на 19,23% (за год) и 11,36% (с 2 квартала). В среднем ее актуальна цена – 1176,95 евро.

В среднем ее актуальна цена – 1176,95 евро. По сравнению с предыдущим кварталом, цены на апартаменты с отдельной спальней выросли на 1,93% – до 1 636,47 евро.

Аренда комнаты выросла за год на 5,67% – до 649,38 евро.

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Валенсия

В то время как в годовом исчислении цены на испанское жилье до сих пор падают, по сравнению с предыдущим кварталом, апартаменты в Валенсии подорожали на 2,43% – до 814,49 евро.

цены на испанское жилье до сих пор падают, по сравнению с предыдущим кварталом, Подобная ситуация и с комнатами, которые до сих пор демонстрируют спад в годовом измерении. Зато за последний квартал они выросли на 3,82% , актуальная средняя цена составляет 319,15 евро.

, актуальная средняя цена составляет 319,15 евро. Цены на студии в Валенсии показывают резкий рост как в годовом (11,40%), так и в квартальном (9,90%) исчислении. В среднем их стоимость выросла до 659,84 евро.

Милан