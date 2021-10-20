Оскільки третій квартал зазвичай є гарячим сезоном оренди житла для студентів, варто було очікувати деякого підвищення цін. Однак цьогорічний дефіцит квартир під оренду призвів до рекордного зростання цін. Підвищення спостерігається навіть в іспанських та італійських містах, які просіли у попередніх кварталах.

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Це свідчить, що європейські країни, які сильно постраждали у 2020 році, повільно відновлюються після коронакризи.

Скільки коштує оренда апартаментів з окремою спальнею у Європі / Фото Housing Anywhere

ТОП-5 міст з найбільш помітним зростанням цін

Париж

У порівнянні з попереднім кварталом ціни на квартири зросли на 3,53%, середня ціна на кімнати збільшилася на 7,65%, а студій – на 5,09%.

В середньому апартаменти з однією спальнею обійдуться у 1 956,79 євро;

орендована кімната – у 746,74 євро,

квартира-студія – до 1034,78 євро.

Берлін

Як і очікувалося, після того, як суд скасував суперечливу верхню межу орендної плати за житло, у Берліні зафіксували різке зростання цін на апартаменти. Зараз їх вартість становить 1337,75 євро.

Хоча ціни на кімнати залишаються нижчими аніж рік тому, у порівнянні з попереднім кварталом прослідковується ріст на 3,45%. Актуальна ціна такої нерухомості – 523 євро.

Актуальна ціна такої нерухомості – 523 євро. Ціни на квартири-студії за рік виросли на 8,41% та на 5,18% у порівнянні з попереднім кварталом. Зараз їх вартість становить 930,62 євро.

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Амстердам

В Амстердамі квартири-студії демонструють найпомітніше зростання цін як в річному, так і у квартальному зрізі. Така нерухомість зросла в ціні на 19,23% (за рік) і 11,36% (з 2 кварталу). В середньому її середня ціна – 1176,95 євро.

В середньому її середня ціна – 1176,95 євро. У порівнянні з попереднім кварталом, ціни на апартаменти з окремою спальнею зросли на 1,93% – до 1 636,47 євро.

– до 1 636,47 євро. Оренда кімнати зросла за рік на 5,67% – до 649,38 євро.

Валенсія

У той час як в річному обчисленні ціни на іспанське житло досі падають, у порівнянні з попереднім кварталом, апартаменти у Валенсії подорожчали на 2,43% – до 814,49 євро.

– до 814,49 євро. Подібна ситуація і з кімнатами, які досі демонструють спад у річному вимірі. Зате за останній квартал вони виросли на 3,82% , середня ціна становить 319,15 євро.

, середня ціна становить 319,15 євро. Ціни на студії в Валенсії показують найстрімкіше зростання як в річному (11,40%), так і у квартальному (9,90%) обчисленні. В середньому їхня вартість зросла до 659,84 євро.

Мілан