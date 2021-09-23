Рианна подняла цену на свой особняк в 7,8 миллиона долларов: особенности помещения

Рианна Фенти повторно выставила свой Голливудский дом на продажу. На этот раз популярная певица запросила за элитную недвижимость 7,8 миллиона долларов.

Первая попытка продать дом площадью 662 квадратов была неудачной. Тогда ценник на недвижимость Рианны был меньше – 7,495 миллиона долларов.

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Певица сдавала дом в аренду / Фото New York Post

Не справившись с продажей дома, певица решила сдавать его в аренду. Сообщается, что один месяц стоил арендаторам 35 000 долларов. Но, похоже, сейчас барбадосская миллиардерша решила изменить стратегию и заработать на одноразовой сделке.

Чем особый дом

В доме 6 спален / Фото New York Post

Высокие потолки, 6 спален, 10 ванных и домашний кинотеатр – это только первые преимущества дома, построенного в 2015 году. Внутри установлены деревянные полы, камин, подвесной потолок и стеллажи с интуитивной подсветкой. В отремонтированной кухне пол покрыт плиткой. Кроме того, здесь расположен черный мраморный гарнитур с островом и барной стойкой.

Просторная гостиная / Фото New York Post

На первом этаже есть гостевая комната и бильярдная со стеклянными входными дверями.

Бильярдная / Фото New York Post

На втором этаже обустроены 3 гостевые спальни. В спальне хозяев есть индивидуальная зона отдыха, камин, балкон с панорамным видом и ванная комната.

Коридор / Фото New York Post

К дому прилегает зона отдыха, бассейн и площадка для барбекю. На втором этаже двухместного гаража находится тренажерный зал, комната для гостей и еще одна ванная.

На территории есть много мест для развлечений и отдыха / Фото New York Post

Это не единственная недвижимость, которую Рианна сдает в аренду. В 2018 году миллиардерша просила 16 500 долларов в месяц за дом в Западном Голливуде, а также сдавала в аренду квартиру в Беверли-Хиллз за 80 000 долларов в месяц.

На территории есть много мест для развлечений и отдыха / Фото New York Post