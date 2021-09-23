Рианна подняла цену на свой особняк в 7,8 миллиона долларов: особенности помещения
Источник:New York Post
Рианна Фенти повторно выставила свой Голливудский дом на продажу. На этот раз популярная певица запросила за элитную недвижимость 7,8 миллиона долларов.
Первая попытка продать дом площадью 662 квадратов была неудачной. Тогда ценник на недвижимость Рианны был меньше – 7,495 миллиона долларов.
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Не справившись с продажей дома, певица решила сдавать его в аренду. Сообщается, что один месяц стоил арендаторам 35 000 долларов. Но, похоже, сейчас барбадосская миллиардерша решила изменить стратегию и заработать на одноразовой сделке.
Чем особый дом
Высокие потолки, 6 спален, 10 ванных и домашний кинотеатр – это только первые преимущества дома, построенного в 2015 году. Внутри установлены деревянные полы, камин, подвесной потолок и стеллажи с интуитивной подсветкой. В отремонтированной кухне пол покрыт плиткой. Кроме того, здесь расположен черный мраморный гарнитур с островом и барной стойкой.
На первом этаже есть гостевая комната и бильярдная со стеклянными входными дверями.
На втором этаже обустроены 3 гостевые спальни. В спальне хозяев есть индивидуальная зона отдыха, камин, балкон с панорамным видом и ванная комната.
К дому прилегает зона отдыха, бассейн и площадка для барбекю. На втором этаже двухместного гаража находится тренажерный зал, комната для гостей и еще одна ванная.
Это не единственная недвижимость, которую Рианна сдает в аренду. В 2018 году миллиардерша просила 16 500 долларов в месяц за дом в Западном Голливуде, а также сдавала в аренду квартиру в Беверли-Хиллз за 80 000 долларов в месяц.