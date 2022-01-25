Ричард Гир продает элитный особняк за 28 миллионов долларов

Через год после приобретения семейного дома на севере Нью-Йорка за 9,8 миллиона долларов, Ричард Гир пытается продать другое имущество, принадлежащее ему еще с 1986 года.

Известно, что участок площадью 20 гектаров вместе с домом в Паунд-Ридж достался актеру за 1,51 миллиона долларов. Сейчас Гир существенно увеличил ценник и продает имущество за 28 миллионов долларов.

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Фасад главного дома / Фото New York Post

Главная резиденция в комплексе Паунд-Ридж расположена всего в часе езды от Нью-Йорка. Здесь есть 8 спален, 11 ванных комнат. В общей сложности дом занимает площадь более 1077 квадратных метров. На территории есть 4 дополнительных здания, в том числе гостевой дом, конюшни, бассейн. Территория оснащена системой видеонаблюдения.

Интерьер бывшего особняка Ричарда Гира / Фото New York Post

Загородный комплекс отличается от соседних зелеными насаждениями и частным озером с пляжем. Кроме того, у новых владельцев будет собственный выход к небольшому острову, куда можно переправиться на лодке.

Что есть на участке / Фото New York Post

Территория идеально подойдет для любителей эстетических видов, спорта и животных. Комплекс предлагает футбольное поле и конюшню.