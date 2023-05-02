3 миллиона стоит проживания в этой квартире: как она выглядит

Элитная недвижимость для кого становится объектом для мечтаний и мотивации, а для кого это лишь очередной способ обеспечить себя комфортом.

Впечатляет своими размерами и дизайном пентхаус в Аделаиде. Однако это далеко не все преимущества этого изысканного дома.

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Пентхаус площадью 328 квадратных метров в большой Аделаиде поражает рынок недвижимости и потенциальных владельцев. Апартаменты расположены в объятиях неба и уникальных пейзажей. Построен пентхаус еще в 2018 году и расположен на холме. Именно на этой высоте ничто не мешает наблюдать за невероятными видами города, открывающимися на 270 градусов.



Пентхаус с террасой / Фото Realestate

Продавцы купили недвижимость вне плана, и поскольку они приобрели ее до того, как здание было построено, они смогли внести некоторые изменения в проект, включающий высоту потолка и увеличение площади,

– говорит агент по продажам Эндрю Даунинг.

Следовательно, дом получил еще лучшие решения и идеи, чем это сначала запланировали. Здесь появилась панорамная терраса, откуда открываются удивительные виды на пляж, холмы, парки и город.



Невероятные виды открываются из окна / Фото Realestate

В пентхаусе есть 3 большие спальни, гостиная и роскошная ванная. Из дизайнерской кухни есть прямой доступ в гостиную и столовую открытой планировки, а также выход на большой балкон.



Ванная комната / Фото Realestate

Выход на террасу / Фото Realestate



Одна из спален дома / Фото Realestate



Кухня с выходом на террасу / Фото Realestate

На террасе обустроен простор для отдыха и барбекю, а дополняет уникальную атмосферу ландшафтное искусство. Агент недвижимости говорит, что после пандемии появился немалый спрос на пентхаусы.