Впечатляет на каждом шагу: в Австралии продают уютную недвижимость у реки

Роскошная жизнь у реки Дервент манит сюда, в Отаго. Это идеальный кусочек рая площадью 1 гектар, где следует заглянуть в каждый уголок.

Здесь есть что открыть себе: от разветвленной набережной до большого семейного дома, на который не пожалели никаких расходов. Агенты по недвижимости уверены, что жилье привлечет многих покупателей по всему миру.

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Очаровательный дом на берегу реки

Сейчас недвижимость является гостиницей. И следующий владелец может использовать коттедж и бунгало в качестве жилья для семьи. Интересно, что жилье на рынке в первый раз с момента его строительства.

Дизайн в квартирах современный с деревянной мебелью. Здесь же можно увидеть детали классического стиля. "Внутри вы можете увидеть влияние классического дизайна в таких деталях как потолочные розы, арки, круглые купольные выключатели света, декоративные карнизы или ванна на ножках", – говорит специалист Эндрю Генри.

Прекрасный интерьер с классическими элементами / Фото Realestate

Во дворе размещены два объединенных, но отдельных помещения площадью 138 квадратов. На трех уровнях достаточно места даже для большой семьи. Здесь есть пять спален и гостиная открытой планировки.

Чтобы увидеть главную спальню, нужно подняться по лестнице. Она имеет собственный кафельный балкон с видом на территорию. Декоративный камин представляет собой замечательную особенность комнаты, и он дополнен такими же деревянными акцентами, как и остальные дома. Рядом есть гардеробная и просторная ванная.

Природа вокруг невероятная / Фото Realestate

Попасть на территорию можно через озелененную подъездную дорогу, ведущую к участку с пологим наклоном. Оттуда открывается вид на город и гору Веллингтон.

"Это отличная недвижимость в популярном, залитом солнцем, красивом районе", – говорят агенты по недвижимости.