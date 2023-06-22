Тут є що відкрити для себе: від розгалуженої набережної до великого сімейного будинку, на який не пошкодували жодних витрат. Агенти з нерухомості впевнені, що житло привабить багатьох покупців у всьому світі.

Зверніть увагу ЖК у серці старого Львова: як КН РІЕЛ поєднує історію та сучасні рішення

Чарівний будинок на березі річки

Зараз нерухомість є готелем. Та наступний власник може використовувати котедж і бунгало як житло для сім'ї. Цікаво, що житло на ринку вперше з моменту його будівництва.

Дизайн у помешканнях сучасний з дерев'яними меблями. Та тут можна побачити деталі класичного стилю. "Всередині ви можете побачити вплив класичного дизайну в таких деталях, як стельові троянди, арки, круглі купольні вимикачі світла, декоративні карнизи або ванна на ніжках", – каже спеціаліст Ендрю Генрі.

Чудовий інтер'єр з класичними елементами / Фото Realestate

На подвір'ї розміщено два об'єднаних, але окремих помешкання площею 138 квадратів. На трьох рівнях є достатньо місця навіть для великої родини. Тут є п'ять спалень і вітальня відкритого планування.

Щоб побачити головну спальню, треба піднятися сходами. Вона має власний кахельний балкон із видом на територію. Декоративний камін є чудовою особливістю кімнати, і він доповнений такими ж дерев'яними акцентами, як і решта будинку. Поруч є гардеробна та простора ванна кімната.

Природа навколо неймовірна / Фото Realestate

Потрапити на територію можна через озеленену під'їзну дорогу, яка веде до ділянки з пологим нахилом. Звідти відкривається краєвид на місто та гору Веллінгтон.

"Це чудова нерухомість у популярному, залитому сонцем, красивому районі", – кажуть агенти з нерухомості.