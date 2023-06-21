Это также самый дорогой дом в штате по цене 18 миллионов долларов. Особняк площадью более 1 100 квадратных метров под названием Shadowbrook расположен на 152 акрах неограниченной земли.

Обратите внимание ЖК в сердце старого Львова: как КН РИЭЛ объединяет историю и современные решения

Недвижимость просто роскошна

Имение огромное, как и площадь вокруг. Здесь еще есть пруд площадью 7 акров. "Пейзажи феноменальны. Что делает недвижимость настолько уникальной, так это то, что она очень частная, и ее не видно с дороги. Здесь очень спокойно", – говорит агент по листингу Стив Крифази.

Дом из полевого камня площадью построили в 1939 году. В течение многих лет о нем заботились и обновлялись. Среди оригинальных деталей – лепнина, открытые балки, пол из жестких досок и многочисленные камины.

Имение в отличном состоянии и снаружи, и внутри / Фото Bright MLS

"Семья, владеющая домом, очень хорошо ухаживала за ним. Владельцы установили шесть геотермальных систем и новую крышу из керамической черепицы. Вся деревянная отделка внутри и снаружи в отличном состоянии", – рассказывает Крифази.

На разветвленной территории также есть водопад, ручей, дом-башня, домик у бассейна, домик под воротами, дуплекс фермерского дома.

Дом оцеплен деревьями, его не видно с улицы / Фото Bright MLS

Здесь есть два сарая с 25 стойлами для лошадей, что понравится фанатам верховой езды. Стоимость имения действительно высока, особенно для штата Делавер. Эта недвижимость имеет огромную площадь и продается в безупречном состоянии.