Три самые роскошные сочетания цветов в дизайне интерьера: запомните их

Есть несколько элегантных цветовых комбинаций, которые следует знать, если вы хотите создать роскошное пространство. Хотя почти все оттенки темные, они не создают ощущение замкнутости, а наоборот добавляют уюта.

Цвета играют важную роль в создании правильной атмосферы в вашем доме. Каждый тон вызывает определенные эмоции и ощущения – землистые и ценные ассоциируются с роскошью.

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Зеленый и золотой

Темно-зеленая спальня с желтыми и золотыми деталями / Фото Homes & Gardens

Различные оттенки зеленого доминировали в трендах дизайна последние несколько лет. Но именно темный тон считают роскошным и часто называют ценным.

В сочетании с правильными цветами, например с золотым, он имеет изысканный и действительно дорогой вид.

В спальне, что на фото выше, оттенки зеленого создают основу схемы, тогда как нарядное золотое зеркало на стене и богатое горчичное постельное белье добавляют нотки роскоши, добавляя яркости.

Шоколадно-коричневый и бежевый

Ванная комната в коричнево-бежевых тонах / Фото Little Greene

Типичными цветами для интерьера ванной сейчас считают белый, синий или зеленый. Но эти помещения могут быть не только современными, в и роскошными. Для этого стоит выбирать землистые тона, в частности сочетание шоколадно-коричневого и бежевого.

"Ванные комнаты часто красят в белый цвет по привычке, но вместо того, чтобы использовать холодную, общую белую схему, подумайте о том, чтобы создать успокаивающий оазис с глубоким шоколадным цветом", – предлагает эксперт Little Greene Рут Моттерсхед.

Дизайнеры говорят, что шоколадно-коричневый можно совместить не только с белым, но и с мягкими тонами. Особенно красивые оттенки натуральных камней или даже обычные светло-серые.

Темно-синий с латунным

Темно-синяя кухня с зелеными стенами и длинным кухонным столом / Фото deVOL Kitchens

"Создание роскошной цветовой гаммы часто предполагает выбор насыщенных, глубоких оттенков и металлических акцентов, например темно-синий и латунный", – говорит эксперт по цвету Бурку Гарнье.

Если вы выбрали это сочетание, то вариантов использования на самом деле много. Например, можно покрасить стены в темно-синий цвет или приобрести такой диван как акцент. В золотом оттенке стоит выбрать небольшие предметы мебели или декор, например столик или декоративные панели.