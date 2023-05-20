Пейзажи и конная арена: фантастический дом с наградами удивляет

Жизнь за городом у многих ассоциируется с уютным домом бабушки и теплыми воспоминаниями с детства.

Однако это здание разрушает все стереотипы о жизни в селе, ведь он является не только вершиной дизайнерского искусства, но и обладателем знаковых наград.

К слову Роскошь в пустыне: на рынке появился новый и современный дом по невысокой цене

Как выглядит изысканное здание

Здесь есть все, о чем могут мечтать рядовые люди среднего класса. В элитном имении в Пулленвейле владельцы предлагают не только возможность наслаждаться стильным дизайном, но и целым комплексом интерактивов и занятий: от частных уроков верховой езды до теннисного корта, бассейна и доступной вертолетной площадки.

Обладает этой роскошью, как ни странно, наследник-миллиардер Тайсон Фланнери. Мужчина был поражен участком и его окружающими красотами, поэтому увидел большой потенциал в такой инвестиции. Вилла 1980-х годов попала в руки состоятельного инвестора в 2016 году. Тогда средиземноморский стиль дополнили потрясающие виды на город и горы.



Дом невероятной красоты / Фото Realestate



Здесь можно найти все / Фото Realestate

Мы почувствовали, что можем извлечь выгоду от зеленых насаждений вокруг территории, а затем открыть эти невероятные виды, простирающиеся от горы Кут-та до города и юга,

– объяснил владелец.

Человек стремился создать новый дом, запрос откровенно удивил дизайнеров: современный фермерский дом в минималистическом стиле. Работала над разработкой проекта известная архитектурная компания Myers Ellyett и Hutchinson Builders.

Три года продолжалась планировка и реализация, поэтому в 2019 году уникальный объект был завершен, после чего Hutchinson Builders получил награду Master Builders Brisbane Housing and Construction Award в категории "Отдельный дом".

Пейзажи захватывают отовсюду / Фото Realestate



Здесь точно хочется спать / Фото Realestate

Панорамные окна и целые стеклянные панели в сочетании с грубым бетоном дали уникальный тандем, а комнаты дома наполнились естественным светом. В каждой комнате дизайнеры пытались приоткрыть занавес пейзажей, которые дополняли бы картину интерьера. В доме разместились 3 спальни и роскошный люкс, зона террасы и бассейн, ведущий изнутри наружу, жилые зоны, спортзал и офис.

Во время заката и восхода дом буквально купается в солнечном свете и тепле. Позади оборудован теннисный корт, три отряда для коней, конюшни и конная арена. Всего активности занимают около 4 гектаров.