Супруги превратили свой загородный дом в отель мирового класса: что внутри

Известный британский теннисист Сэр Энди Мюррей с женой приобрели величественный загородный дом Cromlix в 2013 году. Впоследствии они превратили особняк в стильный отель мирового класса.

Роскошный особняк, а теперь отель, расположен в шотландском городе Данблейн. Это историческая недвижимость 1870-х годов, которая производит невероятное впечатление.

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Загородный дом стал отелем мирового класса

Над проектом по переоборудованию работала профессиональный дизайнер. Семья доверилась эксперту, которая создавала дизайн для их основного дома.

Когда гости заходят в отель, то сразу чувствуют домашнюю атмосферу. Их встречают с бокалом игристого, как хорошо знакомых друзей.

Роскошный особняк функционирует как отель / Фото Cromlix

В отеле есть только 16 номеров, но в нем не бывает тесно или многолюдно. Что касается интерьера, то здесь тщательно продуман каждый уголок. Стены украшают картины из коллекции Мюрреев, а на окнах можно увидеть великолепные витражи. Даже аромат в отеле создан на заказ, который разносят по всем комнатам.

Изысканный интерьер / Фото Cromlix

Гостям предлагают отдыхать в бильярдных комнатах, гулять у озера или окружающими лесами, где живут рыжие белки, И, очевидно, что главное развлечение здесь теннис. Для гостей здесь оборудовали собственные корты, украшенные фирменными пурпурными и зелеными цветами Уимблдона. Также можно поиграть в крокет или корнхол, пострелять из лука.

Поговаривают, что скоро супруги обустроят долгожданный оздоровительный комплекс.