Война продолжается, и российские оккупанты продолжают совершать преступления, в частности, направляя свои снаряды на дома мирных украинцев. Украинское правительство просит граждан подавать заявки на возмещение, но нужно позаботиться о том, чтобы оформить документы должным образом.

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Где и как нужно оформить заявку на возмещение разрушенного россиянами жилья

Подать заявку можно трема способами: на портале "Дия", в Центре предоставления административных услуг и через нотариуса. Какой из этих способов выбрать – граждане решают сами.

Чтобы впоследствии не возникало никаких проблем, нужно соблюдать несколько простых правил:

видео разрушений должно быть хорошего качества, по возможности следует включить геолокацию;

во время съемки видео нужно рассказать о своем местонахождении, сообщить дату, время и детали разрушений. Также по возможности следует попросить третьих лиц, чтобы они тоже зафиксировали эти сведения на камеру;

фиксировать разрушение нужно крупным и малым планом, снимать нужно как внутренние, так и внешние повреждения; также следует показать территорию и объекты, которые расположены поблизости;

отснятый материал нужно сохранить в первичном виде, ни в коем случае нельзя пользоваться графическими редакторами, наносить на фото и видео надписи и прочее;

также обязательно нужно сделать копию результатов съемки и хранить их на разных носителях.

Соблюдение этих правил позволит избежать проблем в будущем и гарантирует, что для получения компенсации не возникнет лишних преград.