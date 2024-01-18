Необычный дом розового цвета: загляните внутрь, потому что интерьер удивит еще больше

Этот особняк в Атланте имеет такой роскошный дизайн, что его можно назвать замком. Жилище построили еще в 1990 году, и его сразу покрасили в розовый.

Над проектированием и строительством работал сам владелец, ведь он по специальности дизайнер и архитектор. Агент по недвижимости говорит, что это было "трудом любви". Сейчас эту уникальную недвижимость продают за 2,3 миллиона долларов.

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Интерьер также поражает яркими цветами

Дом площадью 420 квадратных метров вмещает пять спален, четыре ванные комнаты, гостиную и кухню.

"Он розовый, поэтому он выделяется среди всего прочего; внутри есть тоже много цветов, которые обычно мы не видим в интерьерах в таком количестве. Так что куда бы вы ни взглянули – всюду своеобразный праздник для глаз", – говорит агент по листингу.

В гостиной потолок окрашен в насыщенный голубой оттенок, на кухне – стены оранжевого цвета, а одна из спален – в персиковом оттенке. Самый поразительный цвет, пожалуй, в прихожей, где стены окрасили насыщенным красным.

В каждой комнате другой яркий цвет / Фото Lance Bryant

Интерьер дома очень хорошо спроектирован. Владелец использовал каждый сантиметр комнаты, поэтому в доме нет уголка, который был бы пуст. В то же время, такой способ организации пространства не имеет навязчивого вида.

Место расположения особняка – еще одно его преимущество. Дом расположен в окрестностях города в желаемом районе. Там очень тихо, и вокруг дома окружает только природа.