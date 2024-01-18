Над проєктуванням і будівництвом працював сам власник, адже він за спеціальністю дизайнер та архітектор. Агент з нерухомості каже, що це було "працею любові". Зараз цю унікальну нерухомість продають за 2,3 мільйона доларів.

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Інтер'єр також вражає яскравими кольорами

Будинок площею 420 квадратних метрів вміщує п'ять спалень, чотири ванних кімнати, вітальню та кухню.

"Він рожевий, тому він виділяється серед усього іншого; всередині є теж багато кольорів, які зазвичай ми не бачимо в інтер'єрах у такій кількості. Тож куди б ви не глянули – усюди своєрідне свято для очей", – каже агент з лістингу.

У вітальні стеля пофарбована у насичений блакитний відтінок, на кухні – стіни жовтогарячого кольору, а одна зі спалень – у персиковому відтінку. Найразючіший колір, мабуть, у передпокої, де стіни пофарбували насиченим червоним.

У кожній кімнаті інший яскравий колір / Фото Lance Bryant

Інтер'єр будинку дуже добре спроєктований. Власник використав кожен сантиметр кімнати, тому в домі немає куточка, який був би порожнім. Водночас такий спосіб організації простору не має нав'язливого вигляду.

Місце розташування особняка – ще одна його перевага. Будинок розташований на околиці міста в бажаному районі. Там дуже тихо, і довкола будинок оточує лише природа.