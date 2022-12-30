Такими данными делиться портал ЛУН, пишет 24 канал. Вспоминаем вместе с аналитиками, которым был самый сложный год для недвижимости и разбираемся, что поможет сфере в 2023 году.

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Сколько жилья разрушено с начала полномасштабного вторжения

Сейчас потребности государства составляют более 52 миллиардов долларов для покрытия убытков жилищного фонда в результате военной агрессии. Так, по данным KSE, по состоянию на ноябрь разрушены 16 800 многоквартирных и 126 700 частных домов.

В столице повреждено 348 домов, преимущественно многоэтажек, на общую сумму ущерба в 0,9 миллиарда долларов.

Рынок недвижимости Киева: статистика за 2022 год / Инфографика ЛУН

Сколько жилья строили

За 2021 год в Украине было введено в эксплуатацию более 11 миллионов квадратных метров жилья, что было абсолютным рекордом за время независимости. За три квартала 2022 года застройщики начали строить 68 000 новых квартир, что примерно вдвое меньше, чем в прошлом году. Девелоперы завершают начатые стройки и менее активно начинают новые, что может привести к дефициту новых метров уже в ближайшие годы.

Рынок недвижимости Львова: статистика за 2022 год / Инфографика ЛУН

Падение инвестиционного интереса

Согласно оценкам ЛУН, к началу вторжения в Украине начислялось более 200 тысяч активных инвесторов у новостройки – тех, кто приобрел квартиру, но еще не получил ключи. Интерес к теме приобретения недвижимости также в среднем сократился в 2 раза в регионах, где не ведутся активные боевые действия.

В Киеве этот показатель составляет 45% от февральского,

этот показатель составляет 45% от февральского, во Львове – 54%,

– 54%, в Одессе – 43%,

– 43%, в Ужгороде – 68%,

– 68%, в Днепре – 57%.

Рынок недвижимости Одессы: статистика за 2022 год / Инфографика ЛУН

Уровень продаж ощутимо ниже проявленного интереса, что характерно для формирования отложенного спроса. Согласно Минюсту, нотариусы провели 114 тысяч сделок по недвижимости за 3 квартала 2022 года, что в 3 раза меньше аналогичного периода в 2021 году.

Рынок недвижимости Ужгорода: статистика за 2022 год / Инфографика ЛУН

Ипотечные программы в Украине должны стать "зеленым светом" для ВПЛ

В Украине сегодня насчитывается более 7 миллионов внутри перемещенных лиц. Согласно данным исследования Gradus, 16% из них хотят остаться на новом месте жительства. Правительство Германии, например, проспонсировало льготные ипотеки на 30 лет под 3% для 1000 семей ВПО.

В то же время Украина запустила программу доступной ипотеки, чтобы выехавшие могли вернуться домой и приобрести жилье по выгодным условиям.

Рынок недвижимости Днепра: статистика за 2022 год / Инфографика ЛУН

Так, к началу декабря выдано 277 льготных ипотек по государственной программе "єОселя", до конца года планируют отчитаться об их удвоении. Всего подано 24 тысячи заявок и получены одобрительные решения на 7 тысяч из них. В следующем году программа получит еще 30 миллиардов гривен – этого хватит на покупку 12 – 15 тысяч квартир.

Рынок недвижимости Ивано-Франковска: статистика за 2022 год / Инфографика ЛУН

Цены на новостройки выросли

Средняя стоимость самых дешевых 1-комнатных квартир в новостройках от застройщика выросла в гривне во всех регионах страны:

Киев – 2,33 млн (+66%),

– 2,33 млн (+66%), Львов – 2,07 миллиона (+57%),

– 2,07 миллиона (+57%), Одесса – 1,54 миллиона (+70%).

Поднятие цен застройщики аргументируют удорожанием себестоимости строительства, дефицитом строительных материалов и рабочей силы.

Несмотря на понижение спроса, самым дорогим жильем от застройщиков традиционно остается столица, где в премиум-классе застройщики просят уже 132 800 гривен за квадратный метр нового жилья, что на 69% больше февральских цен.

Комфорт класс – неизменно фаворит по интересу для инвестиций почти во всех областях Украины:

в Киеве квадратный метр от застройщиков в этом классе будет стоить в среднем 37 000 гривен (+37% за год),

во Львове дороже – 38 300 (+60%),

в Ужгороде – 34 200 (+57%),

в Ивано-Франковске – 22 200 (+63%),

в Одессе – 35 900 (+56%),

в Днепре – 33 100 (+44%),

в Полтаве – 30 000 гривен за метр (+37% в год).

Рынок недвижимости Полтавы: статистика за 2022 год / Инфографика ЛУН

Как изменился рынок аренды

Согласно статистике ЛУН, средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве именно среди реализованных выросла с февраля на 1 000 гривен и составляет 11 000 гривен в месяц. Интерес к аренде в столице полностью возобновился еще в июле.

Во Львове 1-комнатные арендованные квартиры в ноябре в среднем стоили 16200 гривен в месяц, хотя в январе арендовали за 7000 гривен. Долгосрочная аренда в Одессе теряет спрос, поэтому цена за 1-комнатную снизилась с 7 000 до 6 250 гривен в месяц.

Рынок недвижимости Винницы: статистика за 2022 год / Инфографика ЛУН

По данным ЛУН, в общем количество введенных в эксплуатацию квартир в 2022 году по регионам составляет:

13 200 квартир – Киев

7200 – Киевская область

3800 – Львов

2300 – Одесса

1600 – Ивано-Франковск

790 – Тернополь

880 – Луцк

940 – Хмельницкий

570 – Черновцы

840 – Днепр

770 – Винница

590 – Ровно

490 – Житомир

430 – Чернигов

370 – Ужгород

200 – Запорожье

190 – Черкассы

170 – Полтава

40 – Николаев

Рынок недвижимости Черкасс: статистика за 2022 год / Инфографика ЛУН

Обратите внимание. Цифры и графики по каждому из регионов Украины собраны в общем отчете за 2022 год от ЛУН.

Что ожидать на рынке недвижимости в 2023 году

Из-за войны и потери в экономике жилье стало менее доступным, а потребность в нем значительно острее. Можно уже утверждать, что более миллиона семей в Украине нуждаются в новом жилье.

– рассказал Денис Судилковский, маркетинг-директор ЛУН.

Удовлетворить этот спрос только уже построенными квартирами невозможно, ведь такого количества квартир нет в продаже. Поэтому, по мнению Судилковского, Украину ждет этап Большого жилищного строительства.

Государство это понимает и имеет в планах расширения масштабов льготной ипотеки, но этого все еще будет недостаточно для покрытия потребностей ВПЛ, поэтому ожидаем дальнейшие шаги со стороны властей,

– подчеркивает он.

Для частного сектора одним из главных препятствий в приобретении жилья сегодня есть неуверенность в собственном будущем. Согласно социологическим исследованиям, только 25% украинцев стабильно чувствуют себя в безопасности. 81% получают зарплату, но только 33% уверены в ней в будущем. Динамика обновления рынка недвижимости, как и самой экономики страны, сегодня напрямую зависит от успехов ВСУ.

Судилковский заключает, что для привлечения иностранных инвестиций в программы восстановления, в частности жилья, государству нужно найти решение еще для ряда задач, одна из которых – отсутствие механизмов страхования военных рисков. Переговоры с международными партнерами по этому вопросу продолжаются с лета, и можно ожидать внедрения пилотных проектов в 2023 году.