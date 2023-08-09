Как изменились цены на первичном и вторичном рынках недвижимости: данные за июль

В июле средняя стоимость квадратного метра в новостройке выросла во всех рассматриваемых областях, в некоторых – существенно. Количество предложений на рынке вторичного жилья также увеличилось, но не везде.

По состоянию на конец июля в Украине работает 74% отделов продаж новостроек. Всего за два месяца лета в эксплуатацию введено 14 домов. Об этом рассказали в своем отчете эксперты украинского маркетплейса DIM.RIA, сообщает 24 Канал.

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Относительно предложения на вторичном рынке продажи недвижимости можно заметить значительное увеличение. К примеру, количество добавленных объявлений в Киевской области выросло до 63%, а в Волынской области – на 153% по сравнению с июнем 2023 года.

Цены на новостройки в июле

Самая высокая средняя стоимость за квадратный метр зафиксирована в столице. Она составляет 57 059 гривен. Это данные с учетом всех типов квартир по количеству комнат. Тем временем самая низкая цена за метр квадратных в Хмельницкой области – 23 625 гривен.

Как изменились цены в июле, если сравнивать с июнем / Фото DIM.RIA

Если сравнивать данные с июлем прошлого года, то средняя стоимость квадратного метра заметно поднялась в Ивано-Франковской области – аж на 36%.



Как изменились цены за год / Фото DIM.RIA

Стоимость квартир на вторичном рынке

Самая средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 86360 долларов США в Киеве. Второе место занимает Львовская область с ценой 61 264 долларов США, третье – Закарпатская область со стоимостью 49 665 долларов США.

Стоимость однокомнатной квартиры за год существенно изменилась / Фото DIM.RIA

Цена на однокомнатную квартиру по сравнению с июнем 2023 года упала в Ровенской области – на 8%. В Сумской области тем временем заметно выросло – на 13%.



Сравнение цен в июне и июле 2023 года / Фото DIM.RIA