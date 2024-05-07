Комната с унитазом под лестницей: в Шанхае сдают в аренду "жилье мечты"

В Шанхае сдали в аренду квартиру с кроватью и унитазом посреди комнаты. Хотя это очень крошечное помещение под лестницей, арендатор откликнулся за один день.

Площадь квартиры составляет всего 5 квадратных метров. Там есть умывальник, унитаз, водонагреватель и кровать с матрасом. Местный риелтор назвал квартиру "жильем мечты".

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Крошечное помещение под лестницей

Риэлтор отметил, что аренда "целой квартиры" за такую сумму является отличной сделкой. Мол, там есть все необходимое: "спальня, ванная, кухня и гостиная".

"Гостиной" риелтор назвал площадку рядом с лестницей в подъезде, а "кухней" – лестницу. "Ванная комната" – это унитаз, стоящий в центре комнаты, а "спальня" – это кровать, стоящая прямо за унитазом и над которым висит водонагреватель.

Будьте осторожны, принимая душ, иначе ваша постель намокнет,

– посоветовал риелтор.



Кровать за унитазом / Фото Douyin

Дело в том, что на шанхайском рынке недвижимости это на самом деле очень хорошее предложение, которое долго не ждет. Известно, что арендовать двухкомнатную квартиру в Шанхае в среднем стоит более 5 134 юаней в месяц (около 28 тысяч гривен). А половина населения города зарабатывает до 6 000 юаней (33 тысячи гривен). Это настоящая жилищная проблема.

Зато эту крошечную квартиру сдают всего за 300 юаней (1 663 гривны).