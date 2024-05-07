Площа квартири становить лише 5 квадратних метрів. Там є умивальник, унітаз, водонагрівач і ліжко з матрацом. Місцевий рієлтор назвав квартиру "житлом мрії".

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Крихітне приміщення під сходами

Рієлтор зазначив, що оренда "цілої квартири" за таку суму є чудовою угодою. Мовляв, там є все необхідне: "спальня, ванна, кухня і вітальня".

"Вітальнею" рієлтор назвав майданчик поруч зі сходами в під'їзді, а "кухнею" – сходи. "Ванна кімната" – це унітаз, що стоїть у центрі кімнати, а "спальня" – це ліжко, що стоїть просто за унітазом і над яким висить водонагрівач.

Будьте обережні, приймаючи душ, інакше ваша постіль намокне,

– порадив рієлтор.



Ліжко за унітазом / Фото Douyin

Річ у тім, що на шанхайському ринку нерухомості це насправді дуже гарна пропозиція, яка довго не чекає. Відомо, що орендувати двокімнатну квартиру в Шанхаї в середньому коштує понад 5 134 юанів на місяць (близько 28 тисяч гривень). А половина населення міста заробляє до 6 000 юанів (33 тисячі гривень). Це справжня житлова проблема.

Натомість цю крихітну квартиру здають всього за 300 юанів (1 663 гривні).