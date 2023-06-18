Как эксперты находят баланс? Существует правило рабочего треугольника, который они соблюдают при планировке кухни. Игнорирование этого правила как раз и является самой большой ошибкой.

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Что такое рабочий треугольник

Его используют для того, чтобы сделать планировку кухни более эффективной, а приготовление пищи – простой. Треугольник – это три ключевых элемента кухни: умывальник, холодильник и плита. Они должны быть установлены таким образом, чтобы напоминать треугольник. Это позволяет непрерывно выполнять повседневную работу.

Дизайнер Лаура Суглия-Исгро предостерегает от создания "слишком большой" кухни, поскольку это может прервать рабочий треугольник. В слишком малых помещениях его тоже сложно внедрить.

Дизайнер Салли Хинкс отмечает важность треугольника, ведь это делает кухню максимально функциональной. Поэтому пренебрежение этим правилом является одной из самых больших ошибок дизайна, которую вы можете допустить.

Кухонный треугольник / Фото Capitol

Главное, о чем следует помнить при планировании дизайна – это практичность. Внимательно подумайте, какие зоны кухни вы собираетесь использовать чаще всего с точки зрения приготовления пищи и как легко вы можете перемещаться между ними.

"Ваша плита, раковина и холодильник будут расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, что оптимизирует рабочее пространство и означает. У вас все будет на расстоянии вытянутой руки", – говорят эксперты.