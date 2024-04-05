Обед за 200 долларов: как будет выглядеть роскошная и защищенная от папарацци жилая башня для звезд

Знаменитостям в Майами отдыхать сложно из-за толп людей и особого внимания папарацци. Для этого неподалеку от города, запланировали строительство "самой частной башни", которое должны завершить в 2027 году.

Элитная башня под названием Bentley Residences будет расположена в Санни-Айлс-Бич, всего в 10 милях от эпицентра разврата в Майами. С одной стороны здания будут открываться незабываемые виды на Атлантический океан.

Обратите внимание Как обесшумить стены в квартире: профессиональные советы от девелопера

"Самая частная башня" для знаменитостей возле Майами

Цены на квартиры в этом здании стоят от 5,6 миллионов долларов. Именно столько нужно минимально заплатить за полную конфиденциальность на берегу океана в этой 63-этажной башне. Кстати, она станет самой высокой на пляже США после завершения строительства.

Застройщик утверждает, что башня – это место, где можно спрятаться не только от папарацци, но и от соседей.

Конфиденциальность – это одна из немногих предметов роскоши, которую мы можем продать, и которую не может продать никто другой, особенно возле Майами,

– говорит ведущий разработчик Гил Дезер.

Это обещание конфиденциальности и чрезвычайной роскоши уже заманила известных звезд, таких как аргентинский футболист Лионель Месси и его мать, рэперы Birdman, Anuel AA, Future и Wyclef Jean, колумбийский певец Maluma, а также многих бизнесменов-миллиардеров.

Итак, как именно разработчики обеспечат конфиденциальность в роскошной башне. Прежде всего, каждый владелец квартиры будет иметь частный автомобильный лифт. Жителям не нужно будет нигде парковаться – он будет перевозить их вместе с авто прямо в гараж. Паркоместа обустроят сразу у дверей квартиры.

Проект роскошной башни для звезд / Фото Bentley Residences Miami

Еще одно частное удобство в роскошной башне – бассейн. Каждый из жителей будет иметь собственное место для купания на частной палубе. Она будет обустроена таким образом, что звезд не будут видеть ни соседи, ни не смогут снять папарацци из других зданий, какая бы профессиональная камера у них не была бы.

Конечно, что в башне будут зоны общего пользования, но к ним будут иметь доступ только отдельные люди, например, родственники и друзья знаменитостей. жителей и их друзей и семьи.

Известно, что обед в башне будет стоить около 200 долларов. Несмотря на то, что башню построят только в конце 2027-го, 86 из 216 квартир уже продано. Известно, что один из доступных пентхаусов стоит 70 миллионов долларов.