Елітна вежа під назвою Bentley Residences буде розташована у Санні-Айлс-Біч, лише за 10 миль від епіцентру розпусти в Маямі. З одного боку будівлі відкриватимуться незабутні краєвиди на Атлантичний океан.

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"Найприватніша вежа" для знаменитостей біля Маямі

Ціни на квартири в цій будівлі коштують від 5,6 мільйона доларів. Саме стільки потрібно мінімально заплатити за повну конфіденційність на березі океану в цій 63-поверховій вежі. До речі, вона стане найвищою на пляжі США після завершення будівництва.

Забудовник стверджує, що вежа – це місце, де можна сховатися не лише від папараці, а й від сусідів.

Конфіденційність – це одна з небагатьох предметів розкоші, яку ми можемо продати, і яку не може продати ніхто інший, особливо біля Маямі,

– каже провідний розробник Гіл Дезер.

Ця обіцянка конфіденційності та надзвичайної розкоші вже заманила відомих зірок, як-от таких як аргентинський футболіст Ліонель Мессі та його мати, репери Birdman, Anuel AA, Future і Wyclef Jean, колумбійський співак Maluma, а також багатьох бізнесменів-мільярдерів.

Отже, як саме розробники забезпечать конфіденційність у розкішній вежі. Найперше, кожен власник квартири матиме приватний автомобільний ліфт. Мешканцям не потрібно буде ніде паркуватися – він перевозитиме їх разом з авто прямо до гаража. Паркомісця облаштують одразу біля дверей квартири.

Проєкт розкішної вежі для зірок / Фото Bentley Residences Miami

Ще одна приватна зручність у розкішній вежі – басейн. Кожен із мешканців матиме власне місце для купання на приватній палубі. Вона буде облаштована в такий спосіб, що зірок не бачитимуть ні сусіди, ні не зможуть зняти папараці з інших будівель, яка б професійна камера у них не була б.

Звичайно, що у вежі будуть зони загального користування, але до них матимуть доступ лише окремі люди, наприклад, родичі та друзі знаменитостей. мешканців та їхніх друзів і родини.

Відомо, що обід у вежі коштуватиме близько 200 доларів. Попри те, що вежу збудують лише наприкінці 2027-го, 86 із 216 квартир вже продано. Відомо, що один із доступних пентхаусів коштує 70 мільйонів доларів.