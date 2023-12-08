Двухкомнатную квартиру, расположенную в 750 метрах от центра Сходницы, сдают за 7 тысяч гривен. Автор объявления отметила, что цена договорная и поселиться можно будет через десять дней. Об этом сообщает 24 Канал после анализа рынка аренды на платформе OLX.

Обратите внимание КН РИЭЛ присоединилась к программе "Восстановление": что это значит для украинцев

Самый бюджетный дом в Сходнице

В общем квартира в достаточно хорошем состоянии. С фото становится ясно, что в ванной комнате недавно делали ремонт. Однако стоит отметить, что спальни уже нуждаются в обновлении, но они в жилом состоянии.

Общая площадь квартиры составляет 50 квадратных метров, из которых кухня занимает 8 "квадратов". Помещение автономное во время возможных блекаутов.

Квартира за 7 тысяч гривен в месяц / Фото OLX.

Тихое, уютное место, вид на заповедник и на Сходницу, близко к источнику, газ, вода, канализация, автономная при блекауте – отопление или электричество, или дрова, или газ, два санблока, душ, ванна, гараж,

– перечислила автор объявления.

Квартиру сдают в аренду меблированной, есть необходимая техника, в частности электрочайник, плита, варочная панель, микроволновка, холодильник, утюг и пылесос.