Самая дешевая квартира в Сходнице: за сколько можно арендовать жилье на длительный срок
В курортном поселке Сходница довольно трудно найти жилье, которое сдавали бы в аренду на длительный срок и бюджетную цену. Такое предложение только одно и стоит очень дешево.
Двухкомнатную квартиру, расположенную в 750 метрах от центра Сходницы, сдают за 7 тысяч гривен. Автор объявления отметила, что цена договорная и поселиться можно будет через десять дней. Об этом сообщает 24 Канал после анализа рынка аренды на платформе OLX.
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Самый бюджетный дом в Сходнице
В общем квартира в достаточно хорошем состоянии. С фото становится ясно, что в ванной комнате недавно делали ремонт. Однако стоит отметить, что спальни уже нуждаются в обновлении, но они в жилом состоянии.
Общая площадь квартиры составляет 50 квадратных метров, из которых кухня занимает 8 "квадратов". Помещение автономное во время возможных блекаутов.
Квартира за 7 тысяч гривен в месяц / Фото OLX.
Тихое, уютное место, вид на заповедник и на Сходницу, близко к источнику, газ, вода, канализация, автономная при блекауте – отопление или электричество, или дрова, или газ, два санблока, душ, ванна, гараж,
– перечислила автор объявления.
Квартиру сдают в аренду меблированной, есть необходимая техника, в частности электрочайник, плита, варочная панель, микроволновка, холодильник, утюг и пылесос.