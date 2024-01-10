Туалет в коридоре: как выглядит самая дешевая квартира для аренды во Львове

Во Львове сдают в аренду квартиру по очень низкой цене. Это крошечное жилище, площадь которого составляет 15 квадратных метров.

Квартира расположена в Железнодорожном районе Львова. Арендная стоимость за месяц составляет всего 100 долларов, то есть около 3 тысяч гривен. Сейчас это самая дешевая квартира, которую можно снять во Львове, сообщает 24 Канал, проанализировав все объявления об аренде на платформе OLX.

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Почему квартира так дешева

Во-первых, жить в квартире площадью 15 квадратов очень трудно, ведь это максимально крошечная квартира. Владелец понимает это и поставил соответствующую цену. Кроме того, в квартире нет горячей воды и душа, а туалет расположен в коридоре.

Интерьер крошечного дома / Фото OLX

Отдельной кухни в доме, конечно, нет. Подходящий уголок обустроен в спальне. Жилищное состояние квартиры тоже желает быть лучше – стены облущены, а некоторая мебель старая и ободранная.

Отапливать жилье можно с помощью газового пьеца и калорифера. Мебель и техника, что на фото, входят в стоимость аренды.

Сколько стоит арендовать дом в селе

В селе Тухля, что недалеко от Славского, сдают в долгосрочную аренду дом с современным ремонтом. Стоимость жилья в месяц составляет 20 тысяч гривен.

В доме есть две спальни, кухня-студия, ванная и просторная терраса с обеденной зоной. По площади жилье небольшое – имеет всего 60 квадратных метров. Дом сдают меблированным и с нужной бытовой техникой. посмотрите на интерьер.