Квартира класса "элит" вмещает три спальни. Она расположена в районе городского озера. 24 Канал, ссылаясь на данные из платформы онлайн-объявлений OLX.

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Самая дорогая квартира в Ивано-Франковске

Общая площадь жилья составляет 147 квадратных метров. Кроме спален, в квартире есть кухня-студия, гардеробная и два санузла.

Двухуровневая, элитная квартира с современной и функциональной планировкой в парковой зоне. В доме сделан дизайнерский ремонт, комнаты полностью меблированы, встроена бытовая техника, столешница из искусственного камня. Индивидуальное отопление сэкономит средства в холодный период года,

– отмечают представители агентства по недвижимости.

Интерьер довольно уютный и светлый, преимущественно в кремовых оттенках с розовыми, салатовыми и сине-зелеными акцентами.

Трехкомнатная квартира за более 9 миллионов гривен / Фото OLX.

"Удачное расположение дома – рядом озеро, парк, центр города, супермаркеты, отделения почты, школа, детский сад, заведения для отдыха, удобная транспортная развязка", – написал автор объявления.