В Мукачево продают квартиру за 7 миллионов: как она выглядит

В центре Мукачево продают двухэтажную квартиру с современным дизайном. Стоимость составляет 190 тысяч долларов, что делает ее самой дорогой на рынке.

Квартира занимает два высших этажа 3-этажного дома. Она расположена в жилом фонде категории "2011 – 2020-е годы", то есть дом современный. Автор объявления указывает, что класс жилья "элит", сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявлений с платформы OLX.

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Самая дорогая квартира в Мукачево

Общая площадь квартиры составляет 144 квадратных метра, из них на кухню выделили 10 "квадратов". Ремонт в доме делали по авторскому дизайн-проекту. Интерьер выполнен в стиле строгого минимализма в холодных и тёплых оттенках.

На первом этаже есть коридор, кухня-студия и ванная. На втором этаже обустроили две спальни, уборную и гардеробную.

Двухэтажная квартира за 190 тысяч долларов / Фото OLX

Тип отопления: индивидуальное электрическое с теплым полом. Квартира продается меблированной, а также с бытовой техникой (плитка, духовка, холодильник, стиральная и сушильная машины, телевизоры, кондиционеры).

"Двор со шлагбаумом, есть место для парковки автомобиля в закрытом дворе. Рядом детская площадка. Вся развитая инфраструктура: магазины, аптеки, рестораны, больница, центральная пешеходная зона в 2 минутах от дома", – пишет риелтор Татьяна.

Поскольку продажей жилья занимается агентство недвижимости, новый владелец или владелица должны оплатить еще определенный процент.