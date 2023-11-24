Квартира займає два вищі поверхи 3-поверхового будинку. Вона розташована в житловому фонді категорії "2011 – 2020-ті роки", тобто будинок сучасний. Автор оголошення вказує, що клас житла "еліт", повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані оголошень з платформи OLX.

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Загальна площа квартири становить 144 квадратних метри, з них на кухню виокремили 10 "квадратів". Ремонт у помешканні робили за авторським дизайн-проєктом. Інтер'єр виконаний у стилі строгого мінімалізму в холодних і теплих відтінках.

На першому поверсі є коридор, кухня-студія та ванна кімната. На другому поверсі облаштували дві спальні, вбиральню та гардеробну.

Двоповерхова квартира за 190 тисяч доларів / Фото OLX

Тип опалювання: індивідуальне електричне з теплою підлогою. Квартира продається мебльованою, а також з побутовою технікою (плитка, духовка, холодильник, пральна та сушильна машини, телевізори, кондиціонери).

"Двір з шлагбаумом, є місце для паркування автомобіля в закритому дворі. Поряд дитячий майданчик. Вся розвинена інфраструктура: магазини, аптеки, ресторани, лікарня, центральна пішохідна зона за 2 хвилини від будинку", – пише рієлторка Тетяна.

Оскільки продажем житла займається агентство з нерухомості, новий власник чи власниця мають сплатити ще певний відсоток.