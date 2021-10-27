Самая дорогая недвижимость в истории: в Риме продадут виллу с уникальной росписью Караваджо

Резиденция 16 века, потолки которой украшают уникальные росписи известного художника, появится на аукционе в начале 2022 года. Считается, что вилла станет самым дорогим объектом в истории.

Римская вилла с единственной известной потолочной росписью художника эпохи барокко Микеланджело да Караваджо, будет выставлена ​​на аукцион за рекордную сумму – 471 миллион евро (545,8 миллиона долларов). Правительство Италии сообщило, что продажа состоится 18 января 2022 года.

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Если вилла будет продана по запрашиваемой цене – это станет самой дорогой публично зарегистрированной продажей недвижимости за всю историю. Сейчас этот статус принадлежит гонконгской резиденции, проданной в 2017 году за 361 миллион долларов.

История виллы

Вилла Аврора была построена в конце 16 века / Фото Mansion Global

Вилла Аврора была построена в конце 16 века итальянским кардиналом Франческо Марией дель Монте. Тогда она использовалась как охотничий домик рядом с загородной резиденцией Людовизе. В конце 19 века имение было продано правительству Рима. Именно в этот период большинство построек были разрушены. Вилла Аврора уцелела как исторический памятник, поскольку примерно в 1597 году здесь оставил свой след известный художник – Караваджо.

Кардинал дель Монте доверил Караваджо создать фреску с Юпитером, Нептуном и Плутоном шириной 2,75 метра. Так, на потолке появилось 3 бога, каждому из которых отвечают соответствующие животные.

Кардинал дель Монте доверил Караваджо создать фреску с Юпитером, Нептуном и Плутоном / Фото caravaggiogallery

Вилла Аврора содержит целый ряд других картин и ценных произведений искусства. К примеру, потолочная фреска в центральном зале написана итальянским художником эпохи барокко Гверчино изображает богиню Аврору на колеснице. Согласно данным 2010 года, находящиеся внутри виллы произведения искусства были оценены в 670 миллионов евро.

По сообщению The New York Times, фреска была закрашена во время последнего ремонта дома и была обнаружена только в 1968 году.

Известно, что площадь виллы составляет 2800 квадратных метров. В листинге не указано количество комнат и другие удобства, которые предлагает объект.